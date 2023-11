"Addio alla pista, mi concentro sulla strada"

"Lascio la pista nell’anno Olimpiadi", ci aveva detto Rachele Barbieri già a Corlo a fine ottobre, dove era stata premiata assieme al suo compagno Manlio Moro. La notizia è stata ripresa da diversi siti specializzati. "Ovvio che mi dispiace soprattutto ricordando il percorso che ho fatto per arrivare alle Olimpiadi di Tokio. Penso di aver dato tanto alla pista. E’ il mondo in cui ho raccolto i risultati più importanti della mia carriera e penso di essere ancora all’altezza di quei posti. Però allo stesso tempo sento di non aver più la voglia di rimettermi in competizione in un sistema in cui ci sono cose ancora poco chiare. Ho mandato un messaggio al C.T.Villa e non aver ricevuto neanche una risposta mi ha fatto rendere conto che ho fatto la cosa giusta. Ci può stare anche che lui pensi che io non sia all’altezza del gruppo olimpico, però per tutto quello che ho dato in questi anni credo che meritassi una risposta", ha concluso la campionessa di Stella di Serramazzoni. Ricordiamo tra i risultati ai mondiali Oro nello Scratch 2017 e Argento nel 2021 ed agli Europeo 3 Argenti e 2 Ori nel 2022.

Villa dal canto suo ha risposto: "Mi dispiace per la scelta di Rachele. Nel 2022 è stata la più medagliata tra pista e strada agli Europei ed un’annata non eccellente ci può stare: Io non fatto nessuna scelta e spero che i dirigenti delle Fiamme Oro riescano a convincerla a ripensarci. Ho otto atlete e a Parigi devo farne correre solo 5...".

Elio Giusti