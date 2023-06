Addio Zani, ex calciatore dei gialli

E’ scomparso a 81 anni Zino Zani, ex calciatore che nella sua lunga carriera disse parecchio anche dalle nostre parti, complici alcune stagioni giocate con le maglie di Modena e Carpi negli anni Sessanta.

Originario di Faenza, Zani era nato calcisticamente con la società biancoazzurra, nella quel militò fino a 22 anni prima di fare il ‘grande salto’ tra i professionisti.

Trovando proprio nel modenese la sua dimensione più compiuta: una stagione nel Carpi, neopromosso in C, e la stagione successiva il passaggio al Modena, fresco di retrocessione in serie B.

Era il Modena di Jorge Toros, Rubens Merighi, Francesco Aguzzoli e Giorgio Rognoni, dove Zani resto un paio di stagioni per poi riprendere il suo percorso che lo porterà a Reggio Calabria e Livorno e Rimini con cui, nel 1971, chiuse la carriera.

Nel frattempo si era laureato in chimica industriale e proprio in Romagna, a Imola presso la Sacmi, intraprese una brillante carriera professionale.