Affare fatto. Corrado è gialloblù, prestito di un anno

Ora è anche ufficiale. Niccolò Corrado è del Modena, lo sarà sino al termine della stagione in prestito, poi del suo futuro se ne dovrà discutere con l’Inter che detiene un diritto di recompra stipulato con la Ternana. Detto ciò, ieri mattina il terzino ha svolto il suo primo allenamento e conosciuto Carlo e Matteo Rivetti: "Cercherò di dare sempre il mio contributo in questi mesi, vedremo cosa succederà alla fine – ha raccontato ai microfoni del club – mi definisco un esterno esplosivo, offensivo, mi piace toccare la palla e spingo parecchio. Ho anche giocato da quinto in carriera". Come detto, nasce a Firenze, inizia a Scandicci e va all’Inter: "In quella squadra Allievi c’erano Zaniolo, Sebastiano Esposito, Salcedo – ha continuato – poi andati ad Arezzo ma scoppiò la pandemia e non ebbi fortuna. Idem a Palermo, fui condizionato da infortuni. Alla Feralpi ho avuto una buona stagione e così feci il salto a Terni dove ho giocato con grande continuità. Riferimenti? Oggi sicuramente Dimarco e Theo Hernandez. Da piccolo sognavo con Marcelo e Roberto Carlos al Real Madrid". Corrado è pronto per essere a disposizione già con il Brescia, il ballottaggio con Cotali per il ruolo di terzino sinistro è aperto.

a.t.