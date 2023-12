African Safari Rally, Ceci vola sugli sterrati. Con Eugenio Amos sono in vetta alla classifica

In Kenya, il prignanese Paolo Ceci sta gareggiando al fianco di Eugenio Amos nell’East African Safari Classic Rally, competizione dal sapore antico dei rally Safari di una volta ai tempi di Sandro Munari con la Lancia Stratos sviluppata su quattro mila chilometri di gara con ventiquattro prove speciali suddivise in nove giorni. Fra paesaggi fuori dal comune all’ombra del Kilimanjaro e tratti cronometrati lunghi su fondo in terra rossa, col rischio di trasformarsi in una trappola di fango al primo temporale, il duo lombardo - emiliano è in vetta alla classifica a bordo di una Porsche 911 del team Tuthill costruita entro il 1987.

Dopo la giornata di sosta e riposo, giovedì, che ha segnato il giro di boa della manifestazione oltre alla possibilità di riparare e modificare le vetture, Ceci ed Amos stanno affrontando le ultime giornate della competizione africana cercando di mantenere il proprio primato, consolidandolo, contro avversari agguerriti in una corsa piena di insidie, dove le forature sono sempre dietro l’angolo, in un’atmosfera da favola da fare invidia anche al mondiale rally. Sempre parlando di rally, ma con prove speciali su asfalto, i colori modenesi si sono messi in evidenza al Rally della Fettunta, storica manifestazione senese della Valdelsa di fine anno. Il pilota di Palagano Matteo Lusoli, reduce da un buon Rally di Monza su fondo sterrato, in coppia con Fabrizio Carbognani ha colto un buon undicesimo posto assoluto oltre al secondo gradino del podio di classe. Il driver dell’Appennino Modenese ha sfruttato al meglio il feeling con la Renault Clio Williams, già utilizzata anche in passato, precedendo Roberto Cocco, in coppia con Marco Demontis. Il driver sardo – modenese, a bordo della propria fidata Renault Clio Williams, ha concluso la competizione toscana al tredicesimo posto assoluto oltre al terzo gradino del podio di categoria. Un buon risultato per chiudere in bellezza la stagione 2023.

Giampaolo Grimaldi