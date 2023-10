Ai campionati italiani under 23 buona prova della Fratellanza

Un week end dalle temperature ancora molto estive ha suggellato il bell’appuntamento delle Finali Oro dei Campionati Tricolori Societari Under 23, che si sono disputati al Campo Comunale di Modena: dodici squadre maschili, ed altrettante femminili, si sono date battaglia nei due giorni, mettendo in mostra alcuni dei talenti azzurri più interessanti per le categorie Junior e Promesse. Ad aggiudicarsi la vittoria, sia al maschile che al femminile, è stata la Studentesca Rieti Andrea Milardi, uno dei colossi dell’atletica italiana in queste fasce d’età, ma la Fratellanza non è stata a guardare, portando a casa rispettivamente l’undicesimo posto tra i maschi, ed un prestigioso sesto tra le femmine. Le ragazze in gialloblù hanno saputo raccogliere piazzamenti e punteggi importanti, che permesso loro di scalare dal dodicesimo posto di partenza dopo la fase di qualificazione: nonostante assenze pesanti, la squadra gialloblù ha saputo andare oltre le difficoltà chiudendo con 132 punti frutto del successo di Lisa Martignani nei 400 ostacoli, e del secondo posto sui 400 di Alessandra Morandi per quanto riguarda i podi, che vanno ad impreziosire i tanti piazzamenti di rilievo, a partire dai quarti posti di Benedetta Merzi nel triplo e di Lucy Omovbe nel peso. Più difficile la gara al maschile, ma non sono mancati i piazzamenti sul podio, con in primis il successo di Alessandro Pasquinucci nei 5000 metri: secondo posto per Gian Marco Ronchetti nei 3000 siepi, ed identico piazzamento per Enrico Montanari nel triplo: terzo invece Matteo Storti nel disco, mentre chiude Yoro Menghi nell’asta.

A Riga, in Lettonia, si sono disputati ieri i Mondiali di corsa su strada: l’Italia era presente in quasi tutte le prove, e tra gli atleti in gara, unico rappresentante di una società al di fuori dei gruppi sportivi militari, anche il modenese Giovanni Filippi, in gara nella prova del miglio, poco più lunga dei ‘suoi’ 1500 metri in pista in cui si è ripetutamente migliorato nelle ultime due stagioni. Per Filippi esordio in azzurro e ottimo settimo posto finale.