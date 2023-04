"Ai miei dico bravi Così si cresce"

Andrea Giani si gode i suoi ragazzi, anche perché "dopo dieci partite in cinque settimane" era praticamente necessario: "I giocatori titolari hanno veramente dato tutto quello che potevano dare, in una stagione tosta ma bellissima". Discorso che prelude alla possibilità di rivedere in sestetto i vari Ngapeth, Lagumdzija e Rossini, non prima tuttavia di aver rimarcato come "tutti abbiano dato il loro contributo quest’anno, ed è giusto che le responsabilità vengano condivise anche con i giovani. Queste esperienze sono importanti per loro in tal senso, e devo dire che sono stati bravi in una partita non semplice". La cosa che lascia il Giangio più soddisfatto è che "la squadra è cresciuta nel corso della gara, anche se qualcosina in più nella seconda metà del tie break si poteva fare". Segue una raffica di monografie: Lorenzo Sala "ha fatto un grande salto di qualità, è stato molto impiegato nel doppio cambio e ha addirittura giocato una gara intera in coppa. Contro Monza la sua partita non è stata semplice, ma gli serve per maturare soprattutto nella gestione dei colpi d’attacco e nella gestione dell’errore". Gollini "è stato bravo, ha fatto la fase difensiva nell’ultimo periodo ma stavolta ha anche ricevuto. Mi piace molto vederlo così, partecipe al gioco: è questo che voglio da lui". Infine Pope: "Lorenzo purtroppo ha avuto una stagione molto tribolata per via di due infortuni importanti, ha ripreso il lavoro con la palla da 5 settimane e mezzo. Questo periodo ci servirà per capire chi è, è stato poco con la squadra. Lo abbiamo sistemato fisicamente, tecnicamente dobbiamo lavorarci perché ha veramente un gran bel potenziale"Quanto alla partita di mercoledì a Padova il dubbio principale resta Bruno: "È stoico ma deve fare trattamenti specifici. Comunque, la partita proviamo a vincerla".

f.m.