Ai nazionali under 19 di Terni Deniele Rossi sfiora il podio

Lo scorso fine settimana si è svolta presso il centro sportivo federale di Terni la prima sessione dei Campionati Italiani Giovanili 2023, che ha interessato per il momento le categorie Under 19 e Under 21. Ottima prova del miglior talento del vivaio villadoriano, ovvero Daniele Rossi (nella foto): al primo anno nella fascia Under 19 ha subito sfiorato il podio, perdendo nel singolare maschile soltanto ai quarti di finale e soltanto dal futuro vincitore del titolo e numero uno del ranking, il piemontese Federico Vallino Costassa. Nelle gare di doppio invece Rossi non si è fatto sfuggire la medaglia: nel doppio maschile si è infatti classificato terzo col romagnolo Corniani, poi ha bissato il risultato nel doppio misto, in coppia con la forlivese Angeli Caterina. Non è andata invece altrettanto bene la competizione a squadre nella categoria superiore, cioè l’Under 21, dove la Villa D’Oro ha schierato Rossi insieme a Bendin e Bignami. I rossoneri hanno perso per 3-1 contro Cagliari e Biella e per 3-0 contro Genova, per raggiungere poi la semifinale nel tabellone di consolazione.