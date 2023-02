Ai provinciali doppia vittoria per lo Sporting

Si sono conclusi gli assoluti provinciali di tennis organizzati dallo Sporting Club Sassuolo che hanno visto sfidarsi oltre 200 atleti. E il club sassolese l’ha fatta da padrone, vincendo sia il titolo di singolare open maschile con Filippo Bettini (nella foto) che quello femminile con Azzurra Cremonini, entrambi tesserati per il club di via Vandelli. Il primo ha battuto, in finale, Alessandro Dragoni del Club La Meridiana (64 16 10-8, il punteggio) mentre Cremonini ha vinto il derby contro Alice Gubertini, anche lei tesserata per lo Sporting. Gubertini si è però rifatta in doppio, vincendo il tabellone femminile in coppia con Valeria Muratori.