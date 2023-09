Ai Regionali doppio successo della Fratellanza

Doppio successo per la Fratellanza ai campionati Regionali di Prove multiple, che si sono disputati nel week end a Faenza (RA): tra le Cadette è Rita Manfredini ad avere sbaragliato la concorrenza nel Pentathlon chiudendo con 4220 punti il proprio percorso di fatto senza rivali, visto le difficoltà nel lungo della favorita Vittoria Grandi, con l’altra modenese Ginevra Vacirca che chiude quinta. Tra i Ragazzi, invece, trionfa Daniel Milo nel Tetrathlon di tipo B che prevedeva 60 ostacoli, 600 metri piani, salto in alto e lancio del Vortex: il gialloblù ha chiuso le quattro gare in programma realizzando 3386 punti complessivi, con un margine di oltre 150 punti sul primo inseguitore. Mentre al femminile chiude nona Olivia De Maria. Tetrathlon A invece, con salto in lungo e lancio del peso di gomma al posto dell’altro e del vortex, quarto posto di Antonio Esposito con 2578 punti, mentre tra le ragazze si classifica quinta Ilaria Cuoghi con 2383 punti.