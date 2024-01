Al ’Braglia’ arriva il Parma. Quanti pareggi di recente

Quello del Modena contro il Parma al Braglia è un bilancio positivo anche se l’ultima vittoria risale al campionato di Serie A 2002-03, esattamente al 20 ottobre 2002, quando i gialloblù, neo promossi nella massima serie, superarono 2-1 in rimonta il Parma, ancora per poco una delle ’sei sorelle’ del calcio italiano (la settima, la Fiorentina, era appena fallita), visto che nella notte fra il 17 e il 18 dicembre di un anno dopo sarebbe scoppiato lo ’scandalo Parmalat’ con il crac della società della famiglia Tanzi e pesanti ripercussioni sulla squadra di calcio, prima ridimensionata poi fallita il 19 marzo 2015. Quella sera di ottobre il Parma chiudeva il primo tempo in vantaggio grazie a una rete del romeno Adrian Mutu. Nella ripresa Gianni De Biasi ridisegnava il Modena sostituendo nell’intervallo due centrocampisti, Giuseppe Colucci e Stefano Mauri, con due attaccanti, Diomansy Kamara e Andrea Fabbrini. Proprio loro, prima il ’Fabbro’, servito da Jacopo Balestri, da distanza ravvicinata, poi la ’Gazzella’ senegalese con una conclusione da fuori area, ribaltavano il risultato. È forse questa la vittoria più significativa del Modena sul Parma anche se in precedenza, in Serie B, ce n’erano state altre più vistose, come il 4-0 del 1959-60 con gol di Adelmo Ponzoni, doppietta di Ugo Tomeazzi, e acuto di Oriello Lugli, o il 3-0 del 1964-65 firmato da Oliviero Conti, Luigi De Robertis e dall’oriundo argentino Rubén Merighi. Ma negli Anni 50 e 60 rientrava nella normalità che il Modena, spesso in altalena fra A e B, la spuntasse sul Parma, che navigava fra B e C. Il primo confronto fra le due squadre al Braglia nei campionati a girone unico risale al torneo cadetto 1954-55, 2-1 per il Modena anche quella volta in rimonta con reti di Basilio Cabas e Oriello Lugli. Complessivamente le due squadre si sono affrontate 21 volte, 2 in A, 12 in B e 7 in C, con 8 successi del Modena, 12 pareggi e una vittoria del Parma, nel 1982-83 in Serie C, 1-0 firmato da Fausto Salsano, per lui poi 14 campionati di A fra Sampdoria e Roma. Le reti sono 31 per i canarini e 17 per i crociati. Gli ultimi quattro confronti fra il Modena e il Parma al Braglia sono tutti finiti in parità: 2-2, gol dei difensori Matteo Pilvotto e Maurizio Domizzi nel 2003-04 in Serie A; 2-2, reti del centravanti Salvatore Bruno e del fantasista Alex Pinardi, nel 2008-09 in B; 0-0 nel 2016-17 in C; 1-1 nello scorso campionato cadetto quando al gol iniziale di Davide Diaw replicava dopo appena due minuti il polacco Adrian Benedyczak. E in pareggio, 2-2 con doppietta di Sauro Frutti, era finita nel 1985-86 quando il Modena di Gigi Mascalaito e il Parma di Arrigo Sacchi salivano in compagnia dalla C alla B.