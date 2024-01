Al Braglia arrivano le rondinelle. Un grande classico della Serie B

Quella fra Modena e Brescia è una sfida classica del campionato cadetto, avendo le due squadre partecipato rispettivamente 52 e 65 volte a questo torneo. Dei 47 confronti complessivi dall’introduzione del girone unico ben 38 sono di Serie B, 7 di A e 2 di C, per un bilancio molto equilibrato, con 16 successi dei ’canarini’, altrettanti pareggi e 15 vittorie delle ’rondinelle’, 51 le reti gialloblù, 58 quelle biancazzurre.

Prima del girone unico le due squadre si erano affrontate sette volte con sei vittorie del Modena e un pareggio. Un trend decisamente positivo confermato anche dal primi due confronti nei tornei a girone unico, sempre nella massima serie, con il Modena che nel 1929-30 si imponeva per 2-1, Piccaluga e Carnevali, e nel 1930-31 per 3-2, Mazzoni, Piccaluga e Lombatti. Sempre in A, nel 1931-32 arrivava il primo pareggio, 2-2, con reti di Carnevali e Morselli. Al termine di quel campionato entrambe le squadre retrocedevano in B e nella massima serie si ritrovarono solo nel 2002-03, quando finiva 0-0 fra il Modena di Gianni De Biasi e il Brescia di Baggio e Toni guidati da Carlo Mazzone. Altro pareggio nella stagione successiva, ancora in A, 1-1, rete di Taldo un minuto dopo aver rimpiazzato Vignaroli, e con De Biasi sulla panchina lombarda.

Negli anni 30 e 40, sempre in B, le vittorie del Modena erano quasi una costante: 1-0, Malagoli, nel 1936-37; 2-0, Zironi e Sentimenti III, nel 1937-38; 2-0, Braga e Notti, nel 1940-41; 3-1, Zironi, Eliani e Bulgarelli, nel 1942-43; 2-1, Magotti e Calveri, nel 1945-46. Meno frequenti, invece, negli anni 50 e 60: 2-1, Menegotti e Marinelli, nel 1950-51; 1-0, Ponzoni, nel 1957-58; 1-0, Giorgis di testa, nel 1960-61. Sempre più rari le vittorie gialloblù negli anni successivi: 1-0 firmato Alberto Spelta, poi capocannoniere del torneo con 15 reti, nel 1970-71: 1-0, Gabriellini, nel nel 1983-84; 4-3, doppietta di Sorbello, gol di Montesanto e Boscolo, nel 1987-88; 2-1, Enrico Chiesa e Consonni, nell’ultimo turno del 1993-94 con i gialloblù retrocessi in C. Nelle dodici partite del nuovo Millennio due sole vittorie gialloblù: 2-1 con doppietta del ghanese Asamoah Gyan in rimonta dopo che Salvatore Bruno, futuro gialloblù e attuale collaboratore di Paolo Bianco, aveva portato avanti il Brescia nel 2005-06; 1-0, rete di Cris Giglioli due minuti dopo essere entrato in campo al posto di Colacone, Giglioli poi espulso nel recupero per doppia ammonizione, nel 2006-07.

Rimane questo l’ultimo successo del Modena sul Brescia al Braglia. Nelle otto successive partite due pareggi e sei successi dei lombardi, l’ultimo, 3-1 la scorsa stagione, quando il Brescia retrocedeva dopo i playout ma veniva poi ripescato al posto della Reggina.