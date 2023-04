Al campo scuola il trofeo Liberazione

Con il tradizionale appuntamento del 25 Aprile al Campo Scuola comunale di Modena, inizia ufficialmente la stagione outdoor 2023 dell’atletica modenese. Tocca come sempre al Yrofeo Liberazione inaugurare le gare all’aria aperta, con una quarantaquattresima edizione che si annuncia come sempre partecipatissima, visto che per l’intera giornata si supera il muro dei mille iscritti per un totale di 1040 atleti e 1148 atleti-gara. Come sempre a rendere foltissimo l’elenco dei partecipanti è la presenza importante che arriva anche da fuori regione, senza dimenticare in primis gli Allievi al primo anno che esordiscono nel settore assoluto.