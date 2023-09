Al Country Club vince Camocardi

Il fine settimana agonistico al Modena Golf si è aperto con una tappa del Jaguar Golf Ranking. Giacomo Camocardi ha vinto la gara con 73 colpi accumulando punti preziosi per la classifica generale. Come lui Sandro Severi (37), Marco Solieri (43) e Mariadelia Zanella (41) che si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Antonio Di Matteo (36), Nedo Brogi (38) e Giulia Benuzzi (38). Premi speciali a Paola Pelloni, miglior lady, e Alessandro Guerra, senior, entrambi a quota 38. Domenica si è concluso l’avvincente Challenge Diamantee Blondi. La gara è stata vinta da Miguel Orzi con 68 colpi, ben quattro meglio del par del percorso. In prima categoria Paolo Montanari (37) si è aggiudicato l’avvincente testa a testa con Enrico Gatti.

