Al Country Club vincono Iaccheri, Vivi e Meglioli

I due appuntamenti in programma nel terzo fine settimana di marzo hanno richiamato al Modena Golf & Country Club quasi 200 giocatori. Il weekend è iniziato con la One Cashmere Golf Cup vinta da Nicola Iaccheri con 74 colpi, uno meglio di Riccardo Michelini, incappato in un doppio bogey proprio all’ultima buca. In prima categoria Antonio Vivi (37) ha preceduto Giovanni Pollini (35), in seconda Nedo Brogi (39) ha avuto la meglio su Giulia Martinelli (37) mentre in terza Mauro Meglioli ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto di giornata, 40 punti, contro il quale nulla ha potuto Nino Scianti, fermatosi a quota 38. Premi speciali a Orianna Filanci (35) e Vittorio Casolo (37), rispettivamente migliori lady e senior. Domenica il circolo modenese è stato palcoscenico del circuito Ferro 9 disputato con formula a coppie. Paolo Rosanelli e Sandro Severi hanno superato avversari e par del percorso vincendo con 71 colpi. Nella categoria netta Enrico Bellodi e Giulia Benuzzi (45) hanno preceduto Piercarlo Rossi con William Levrini, terminati a pari punti con un peggior parziale nelle ultime buche.

Andrea Ronchi