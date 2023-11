Al Ghirlandina vincono. Bolognesi e Camocardi

Il fine settimana del 12 novembre del Modena Golf & Country è stato monopolizzato dal XXXIIII Trofeo Ghirlandina by DS Automobiles. La gara, giocata a coppie, ha visto scendere in campo i giocatori con formula quattro palle nella prima giornata e aggregate nella seconda. La categoria lorda, quella più importante e dei colpi effettivamente giocatori, non ha avuto storia grazie al dominio di Alessandro Bolognesi e Giacomo Camocardi (207) che hanno lasciato a nove lunghezze Miguel Orzi e Pietro Antonio Trenti. Molto combattuta la prima categoria nella quale la coppia tutta al femminile composta da Sveva Larocca e Beatrice Lodi (215) ha dovuto lottare sino all’ultimo putt per lasciare a una sola lunghezza Matteo e Simone Valli. Andrea Ronchi