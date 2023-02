Al Mapei center un calcio contro il razzismo Accolti gli under 14 dell’Ancora e della Consolata

Iniziativa di sensibilizzazione contro il razzismo ed ogni forma di discriminazione presso il Mapei Football Center dove, nell’ambito degli eventi legati alla decima edizione della Junior TIM Cup, il torneo di calcio a 7 giovanile under 14, promosso da CSI, Lega Serie A e TIM, il Sassuolo ha accolto i giovani di due realtà che fanno parte del progetto Generazione S, gli under 14 della Parrocchia dell’Ancora e della Parrocchia Consolata Sassuolo, partecipanti alla JTC, per una riflessione sulla tematica del razzismo. Tra i presenti all’incontro, Isotta Nocchi per il Sassuolo Femminile e Pedro Obiang in rappresentanza della squadra di Alessio Dionisi.