Al Modena Baseball la Stella d’Oro del Coni Malagò: "Contributo alla crescita dello sport"

di Giorgio Antonelli

Momento magico per il Modena Baseball, premiato dal presidente del Coni Giovanni Malagò con la stella al merito sportivo. "Sono felice di comunicare al presidente del Modena baseball, che il Coni – la comunicazione di Malagò – ha conferito alla societa’ sportiva da te presieduta la Stella d’Oro al merito sportivo, in riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività. L’ onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della Società ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del Coni per il contributo offerto alla crescita e all’ affermazione dello sport italiano. Le mie più vive congratulazioni per il meritato riconoscimento, con l’augurio che nel prosieguo dell’attività possiate conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni. Nell’informare che la consegna dell’onorificenza avverrà appena possibile, nel corso di una cerimonia predisposta dal Comitato Territoriale del Coni, rinnovo i miei complimenti e invio a tutti i componenti della società i piu’ affettuosi e sportivi saluti". Modena Baseball in passato ha già ricevuto diversi riconoscimenti: la stella di bronzo nel 1996 e la stella d’argento nel 2005. Baseball e softball hanno raggiunto nel territorio un vero boom di consensi: allenatori e praticanti giovanili sempre più numerosi al seguito delle performance serie A.

Una grande "realtà sportiva" con numeroso pubblico, informato su carta stampata e tv locali, per un baseball che si propone sport di alto livello, subito dietro ai professionisti di calcio e pallavolo. Come archivio storico il baseball a Modena inizia nel 1966: presidente Flavio Pivetti, e allenatore Leo Novi, fondatori sul territorio del nuovo sport americano. Palmares baseball Modena serie A: 1972 Campioni Italia Juniores, 1973 Campioni Italia Serie C, 1998 vince Coppa Ceb per club a Mosca contro C.S.K.A, 1999 in Spagna col Pamplona la seconda Coppa Ceb, 2014 Finale Coppa Italia serie A, 2003 Finale scudetto tricolore col Bologna, 2021 e 2022 play off serie A, 2023 poule scudetto serie A nazionale. Il movimento del baseball modenese, ha proposto quattro atleti olimpionici di alto livello: Paolo Passerini pitcher alle Olimpiadi Atlanta 1996, Loredana Auletta catcher softball Sidney 2000, Marcello Malagoli catcher Atene 2004, Erika Piancastelli catcher softball nella Olimpiade Tokio 2021. Vero ’boom’ di uno sport che avanza a passi da gigante, come dimostra il progetto Pnrr sul nuovo stadio ’Torri’, avvallato dalla f.i.b.s, futuro Centro Federale baseball e softball.