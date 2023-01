Al PalaRoller la Symbol Amatori riceve il Bassano

Esordio casalingo per la Symbol Amatori Modena, dopo la striminzita vittoria a Seregno, apre il nuovo anno tra le mura amiche del PalaRoller di Montale alle 18.30, che sarà l’orario stagionale per le gare interne. Arriva la blasonata formazione vicentina del Roller Bassano, reduce però da un pessimo esordio stagionale, con una tennistica sconfitta casalinga contro un sorprendente Correggio, e non è difficile pensare che gli ospiti vogliano provare a raddrizzare subito la situazione, ma la Symbol vista in Lombardia sembra in grado di gestire l’impegno. Ferma la serie B che riprenderà sabato prossimo con la Pico Mirandola impegnata a Correggio con la Minimotor, spazio all’hockey inline, con l’esordio stagionale in serie C della Scomed Bomporto, che non nasconde le proprie ambizioni di promozione, del resto confermate dalla qualificazione alla finalissima di Coppa Italia di categorie, in programma a metà febbraio: i gialloblù iniziano le ostilità a Parma, contro i Gufi, formazione a sua volta all’esordio tra i senior.

r. c.