Al Rally reggianosi tramanda la Storia. I Verbilli si fanno in due

Il Rally Appennino Reggiano in programma il 16 e 17 settembre 2023 vedrà il debutto di Riccardo Verbilli, figlio di Pier Francesco campione prignanese di motorsport.

Saranno infatti due i piloti in famiglia che competeranno nella gara ritornata in vita dopo una pausa di un paio d’anni e che avrà centro nevralgico nella cittadina di Castelnuovo Monti e tre prove speciali da ripetere tre volte disposte sulle colline adiacenti.

L’idea del debutto di Riccardo è nata fondamentalmente lo scorso inverno da una battuta scherzosa del padre in cui chiedeva al figlio se c’era l’intenzione di acquistare una Opel Astra GSI da rally, occasione che il giovane driver prignanese non si è fatta scappare, affidando successivamente la vettura tedesca nelle sapienti mani del preparatore formiginese Ivaldo Barbolini. Il Rally dell’Appennino Reggiano sarà, quindi il primo "banco di scuola" per Riccardo Verbilli che sarà affiancato dall’esperto navigatore modenese Moreno Toni. Giampaolo Grimaldi