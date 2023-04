Al ’Ricci’ arriva un Cagliari in crisi di risultati Partita da non sbagliare in chiave playoff

SASSUOLO

Cerca altri punti playoff, la Primavera neroverde che, reduce dalla sconfitta col Toro (in foto), oggi scende in campo, al Ricci, contro il Cagliari. La classifica vede i ragazzi di Bigica attestati al sesto posto, l’ultimo utile per l’accesso alla poule scudetto, con due punti di vantaggio da difendere sulla Juventus, che ospita il fanalino di coda Cesena e ha impegno sulla carta più agevole. Il Sassuolo non può sbagliare, e conta poco che il Cagliari – 5 punti nelle ultime 9 gare – non se la passi granchè bene. Si gioca alle 13, diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 DTT.

La giornata Sassuolo-Cagliari; Fiorentina-Inter, Lecce-Roma; Juventus-Cesena; Milan-Torino; Fiorentina-Bologna; Hellas Verona-Atalanta; Udinese-Napoli; Sampdoria-Empoli

La classifica Lecce 55 p.ti; Torino 48; Roma 47; Frosinone, Fiorentina 45; Sassuolo 42; Juventus 40; Empoli 39; Bologna 38; Sampdoria 35; Inter 33; Hellas Verona, Cagliari 32; Atalanta 31; Milan 30; Napoli 28; Udinese 16; Cesena 6.

s.f.