Al ’Sinigaglia’ Strizzolo come Dimarco. Giaccone alla bimba infreddolita

Qualche settimana fa aveva fatto il giro del web l’immagine dell’interista Dimarco che prima di Juve-Inter aveva coperto dal freddo utilizzando la sua giacca una bimba fra quelle che accompagnano solitamente in campo le squadre prima del fischio d’inizio.

Un bell’episodio che si è ripetuto domenica al ’Sinigaglia’ di Como è ha visto protagonista l’attaccante canarino Luca Strizzolo. Come immortalato dal nostro Alessandro Fiocchi, durante il riscaldamento l’ex Perugia ha visto una bimba a bordo campo infreddolita e le ha dato la sua giacca (foto) per coprirsi ricevendo in cambio un sorriso di stupore.

Sul campo invece solo a fine 2023 il Modena saprà quanto potrà sorridere, al netto di una classifica già comunque positiva grazie al 7° posto. Ma le 3 gare che separano i canarini dalla fine dell’andata e anche dell’anno solare saranno uno spartiacque decisivo, sia per la classifica che per il mercato. Sabato 16 si comincia al ’Braglia’ con il Cittadella che precede al 6° posto Pergreffi e compagni di 2 punti ed è la squadra "top" del momento con 5 vittorie di fila, ruolino che nessuno è riuscito a tenere nell’ultimo mese. Poi dicembre si chiuderà con due trasferte molto insidiose. La prima, quella di sabato 23 a Cremona, è un altro scontro diretto playoff sul campo dei grigiorossi quinti a +3 sul Modena, pure lanciati da una striscia di 5 successi e un pareggio nelle ultime 6 gare. La chiusura sarà poi martedì 26 al ’Picco’ di La Spezia sul campo della più grande delusione del campionato: i liguri sono penultimi ma dopo aver affidato la squadra a D’Angelo hanno ritrovato il successo sabato ad Ascoli.

d.s.