Al vertice Bigarelli insidia il leader Venuta

Si prolunga la stagione del Top Volley, il Trofeo virtuale de Il resto del Carlino, che premia i bomber delle squadre modenesi di pallavolo: l’ennesima modifica nell’organizzazione delle fasi decisive dei campionati di serie C e D ha suggerito di inserire nel database dei tabellini forniti dalle squadre, anche quelli relativi alle gare delle seconde fasi a gironi, quindi tutte le partite, con l’esclusione delle sfide ad eliminazione diretta. La ripresa delle "ostilità" dopo la pausa Pasquale, ha portato una giornata di punteggio molto interessanti.

Tappa. Per la seconda volta in stagione, sono ben tre i giocatori sopra i trenta punti, la soglia fatidica, ma se un mese fa ci fu un terzetto a quota 30, nello scorso week end a primeggiare è stata la 22enne Martina Barbieri della I.G.C. Spilambertocon ben 31 punti, davanti a due mostri sacri della classifica a quota 30, Luca Bigarelli della Kerakoll Sassuolo ed Abdoul Zampaligre della Tecnoarmet Soliera 150: per la Barbieri si tratta della prima vittoria di tappa nella sua carriera, in una stagione iniziata in sordina, ma che è poi via via cresciuta fino all’exploit di venerdì scorso. Per Bigarelli e Zampaligre il discorso è diverso: per l’opposto sassolese, finalmente un punteggio importante dopo sei settimane di difficoltà, mentre Zampaligre è al quarto "sopra 20" nelle ultime cinque gare: alle loro spalle fa "il botto" la 25enne Irene Braglia della Pol. 4 Ville Villanova con 29 punti, una vera sorpresa, considerando che la schiacciatrice villanovese, alla prima stagione intera in categoria, fino a venerdì scorso aveva fatto non più di 14 punti in una partita, e 13 in altre tre. Staccatissimi gli altri, con un terzetto formato da Francesca Vaccari, che però diventa la ragazza meglio piazzata nella generale, Simone Iaia, e si rivede la giovanissima Nanetti del Montale.

Vertice. Il trentello vale a Bigarelli una corposa riduzione del distacco dal capoclassifica Francesco Venuta dell’Artiglio Marking Product, che si riduce a solo un punto, dieci decimi, contro i sedici di prima di Pasqua: beneficia dei 30 punti anche Zampaligre, che sale al terzo posto, davanti alla Vaccari, che come detto relega al quinto posto Rachele Natali.

Classifiche. Nessun problema per Bigarelli in testa alla classifica a punti, ormai molto vicino a quota 500 punti, mentre con l’ingresso di Denni Flemma della Malagoli Planet Group, salgono a cinque gli atleti sopra quota 400: nelle classifiche divisionali, l’unica novità è rappresentata dal primo posto di Zampaligre in serie C, ai danni della Vaccari che però resiste al vertice degli Under 19, dove torna sul podio la SuperBomber del 2022 Martina Fontana del Corlo Hidromec.

Riccardo Cavazzoni