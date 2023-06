Al via alla Meridiana il Memorial Fontana Oggi i primi incontri

Torna in provincia di Modena il grande tennis internazionale. Tutto pronto, al Club ‘La Meridiana’ di Casinalbo, per la 39ma edizione del ‘Memorial Fontana’, primo trofeo ‘Assoservizi Group’, torneo internazionale di tennis che quest’anno entra a far parte del circuito Atp (Association of Tennis Professionals), complice un Price Money di 80mila Euro e punti Atp (75 al vincitore, 50 al finalista, 16 a chi arriva ai quarti e 7 a chi si ferma agli ottavi) in palio per tutti i 32 partecipanti al tabellone principale. Si comincia oggi, con i primi incontri del tabellone di qualificazione, sui campi in terra rossa del club di Casinalbo. Incontri tutti i giorni dalle 10, con appuntamento serale (ore 19 e 20,30) e ingresso al club, per assistere alle gare, libero e gratuito.