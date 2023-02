Al via "I ragazzi più veloci di Modena"

Ritorna un evento importante per la corsa, la storica "il ragazzo e la ragazza più veloci di Modena" edizione 35. Gara sui 60 metri piani nella palestra indoor di via Piazza, nata dalla passione di Gianni Ferraguti, coinvolge studenti delle ultime classi delle scuole medie inferiori e dei primi anni delle superiori. Un’occasione di confronto che coinvolge anche ragazzi che si dedicano a sport diversi dalla corsa. Tra i vincitori storici Raphaela Lukudo, entrata per la prima volta al camposcuola per questa manifestazione, poi Giancarla Marinelli, che ha collezionato medaglie in maglia azzurra a livello europeo, ma anche finali olimpiche con la staffetta. Domani sul Carlino servizio con risultati e foto della gara.

g. m.