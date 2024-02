Al via il confronto sul futuro centro sportivo a Nonantola. Il progetto ’Modenello’ arriva in commissione consigliare

Dopo mesi di attesa sta muovendo i primi passi l’iter burocratico che dovrebbe portare all’approvazione del progetto del nuovo centro sportivo del Modena Calcio in località Bagazzano di Nonantola (in foto), nella sede dell’ex maneggio e del ristorante Green Village.

Un progetto che ha preso forma lo scorso maggio e che è stato fortemente voluto dalla famiglia Rivetti, nell’ambito del percorso di potenziamento a cominciare dalle strutture della società canarina. Lunedì sera è prevista la riunione della commissione consigliare Ambiente e Territorio del Comune di Nonantola e tra gli argomenti all’ordine del giorno c’è anche una prima presentazione ai consiglieri del progetto depositato dal Modena, che ha permesso l’apertura della Conferenza degli Enti e dei Servizi, la cui prima seduta è stata fissata nella mattinata del 27 febbraio. Stando a quanto presentato dalla società gialloblù, il centro sportivo (che si chiamerà Modenello) sorgerà in via Maestra di Bagazzano, in uno spazio di oltre 7 ettari di terreno già destinati ad attività sportive dal piano regolatore (ex maneggio) in cui saranno costruiti 4 campi da calcio, 2 in erba e 2 sintetici (uno riservato al Modena ed un altro al settore giovanile e quello femminile), una tribunetta con 250 posti a sedere, parcheggi per circa 300 auto e un’area per i bus. Nel progetto sarebbe prevista anche l’acquisizione di nuovo terreno (in pratica tutta la proprietà Messori) necessario per realizzare, su richiesta del Comune di Nonantola, un’ampia area verde alberata a corredo dell’impianto e la costruzione di una vasca di laminazione per lo stoccaggio delle acque piovane o provenienti da eventuali esondazioni del fiume Panaro, a completamento dell’argine di protezione previsto sul lato di via Maestra di Bagazzano.

Al posto degli attuali edifici nascerà il nuovo quartier generale di Modenello su due piani, per una estensione totale, compresi i locali di servizio, di quasi 6mila metri quadri: al piano terra dello stabile principale, oltre alla reception, store per articoli sportivi, una palestra, il centro medico, sale per fisioterapia, idroterapia e massaggi. È prevista inoltre una sala video per le analisi delle partite, spogliatoi, lavanderia e magazzini. Il secondo piano accoglierà la direzione amministrativa, una sala stampa, una per la ristorazione interna e un bar privato.

Fin qui il progetto, ora però la palla passa alla burocrazia e ai delicati equilibri consigliari entro cui si muoverà il dibattito politico in seno alla maggioranza di centrosinistra che fa capo al sindaco Federica Nannetti. La chiave per arrivare all’approvazione di un progetto così impattante sarà quella (non semplice) di mettere insieme tutte le sfumature della maggioranza che guida Nonantola, comprese le esigenze ambientaliste.

Davide Setti