Al via la caccia allo squalo Bonfanti richiesto in A

Non appena si concluderanno le appendici dei vari campionati, tra playoff e playout, si comincerà ad ufficializzare qualche nome. Ma le trattative del calcio mercato sono già iniziate e anche il Modena si sta muovendo. Pare che al centro dell’attenzione di diverse squadre, anche di serie A, ci sia il giovane attaccante Nicholas Bonfanti, che pur nelle non tantissime apparizioni è riuscito a segnare sette reti. Su di lui ci sarebbero squadre di serie A, come il Torino (che già per lui si era fatto vivo nel corso del mercato di gennaio) e l’Empoli. Ma anche il neo promosso Frosinone porterebbe volentieri nella propria rosa il giovane attaccante gialloblù.

I rapporto tra il club canarino e i frosinati sono buoni. E’ in arrivo il terzino sinistro Cotali e un’altra operazione potrebbe essere in ballo. Non è un segreto che il Frosinone sia in cerca di attaccanti: è rimasto infatti il solo Borrelli, con il rientro per fine prestito di Moro (al Sassuolo) e Mulattieri (all’Inter). Ecco che sul block notes della dirigenza del club neo promosso sono comparsi due nomi: l’esperto Tabakovic dell’Austria Vienna (28 anni, 1,94 d’altezza) e appunto il giovane Bonfanti. Il club ciociaro avrebbe offerto al Modena come pedine di scambio il centrocampista Jacopo Gelli ed il difensore centrale Sergio Kalaj. In questo modo il Modena comincerebbe a comporre la nuova difesa e inizierebbe a dare un volto al nuovo centrocampo, che durante l’estate, a parte Gerli, potrebbe perdere molte delle pedine attuali.

Ovviamente con la partenza di Bonfanti (Diaw partirà per fine prestito) occorrerà dotarsi di un attaccante che possa garantire, almeno a livello potenziale, gol e continuità.

E a proposito di centrocampo da rifare, da segnalare anche il nome di Alessandro Sersanti, mediano di 22 anni, punto di forza nonché capitano della Juve Next Gen, la formazione bianconera che milita in serie C. Il tecnico juventino Allegri lo ha convocato per l’ultima partita di campionato e già altre volte l’aveva chiamato in panchina. Un nome che sarebbe da mettere in relazione con l’arrivo, sulla panchina del Modena, del nuovo tecnico Paolo Bianco, secondo di Allegri alla Juve e quindi buon conoscitore di tutti i giocatori che gravitano nell’ambiente bianconero. Insomma, conoscendo i ragazzi più promettenti, se ne porterebbe dietro qualcuno per cercare di far fare loro il salto di categoria dalla C alla B.