Al XIII Trofeo Bper domina Michelini

L’ultimo fine settimana del mese di settembre al Modena Golf & Country Club è stato monopolizzato dal XIII Trofeo BPER che ha visto i giocatori scendere in campo per 36 buche nel corso di due giornate di gara. Riccardo Michelini è stato profeta in patri dominando con 140 colpi totali, quattro meno del par del percorso. In prima categoria Elena Bagnoli (73) ha avuto la meglio su Alessandro Bolognesi, a pari punti ma con un peggior parziale nella seconda giornata. In seconda categoria Paolo Melegari (79) ha preceduto Daniela Cessanti (76) così come ha fatto in terza Paolo Bonettini (79) nei confronti di Mauro Cervi (75). Premi speciali a Stefania Sala (72), miglior lady, e Alberto Falasenetti (75), senior. Nella categoria clienti Aldo Miglior (71) si è imposto nella classifica lorda, Paola Leonardi (81) nella netta.

