Alè Cycling chiude tredicesima ai tricolori a squadre di Treviso

Hanno preso il via ieri a S.Fior (Treviso) i tricolori a squadre con la compagine dell’Alè Cycling Modena guidata dall’ex tricolore Milena Cavani una compagine dell’Emila Romagna che ha concluso al 13° posto con il quartetto composto dall’esordiente Samuele Boschetti e dagli allievi Luca Brancaleon e Stefano Cavalli e dall’allieva Sofia Cabri. "Un incidente meccanici di Cavalli, primo frazionista – dice la diesse Cavani – ha condizionato anche gli altri componenti, peccato perchè il nostro obiettivo era di centrare la top ten e senza quell’inconveniente avremmo colto il risultato sperato. Oggi saremo al via alle 11 con l’esordiente del 2° anno Samuele Boschetti, poi alle 13 con l’allieva Sofia Cabri e poi con gli allievi Luca Branaleon,Stefano Cavalli, Alessandro Ingrami ed Edoardo Tassi, a caccia un buon piazzamento".

Tra gli esordienti del 2° anno può puntare al piazzamento nella top ten,il campione regionale su strada Marcello Pelloni(A Favore del Ciclismo) assieme al campione provinciale Nicolò Fiumara (Cicl.Maranello) mentre tra gli allievi del 2° anno scatterà il sassolese Alex Fratti.Il pavullese Luca Covili ha concluso la preparazione a Palma di Maiorca con il Trofeo Serra de Tramuntana con una positivo 25° posto e domani si trasferirà a Valencia per prendere il via alla Vuelta Valenciana che scatterà il 1 febbraio e si concluderà il 5 con obiettivo di concludere la prima corsa a tappe del 2023 nella top ten e per poi a fine marzo essere in buona condizione per la Settimana Internazionale Coppi e Bartali dove ha cerchiato in rosso la tappa di Fiorano. Andrea Giusti Foto nell’ ordine Boschetti, Fiumara, Pelloni