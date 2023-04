Aleotti al via all’Amstel Gold Race Paletti scatta a San Vendemmiano

Intenso programma per il ciclismo modenese post pasquale. Il promettente professionista finalese Giovanni Aleotti sarà al via dell’Amstel Gold Race, primo impegno del trittico della Ardenne che affronterà con obiettivo di verificare la sua condizione in queste gare World Tour. L’altro professionista modenese il 18enne Luca Paletti (foto) sarà in gara nell’internazionale Trofeo San Vendemmiano (Tv) nel quintetto della Bardiani CSF Faizanè con i roster del Team reggiano che hanno brillato nel Recioto a Verona. Il carpigiano Matteo Pongiluppi assieme completerà il weekend toscano iniziato ieri con il Città di Pontedera. A Iliasi nel 1° Memorial Davide Rebellin saranno impegnati gli juniors del Team Cicli Paletti capeggiati dal modenese Armin Caselli sempre tra i piazzati in questo inizio stagione. In quel di Riccione alle ore 9 (29,500 chilometri) nell’omonimo Gran Premio la pattugli gialloblù sarà capeggiata da Marcello Pelloni (Ciclistica Maranello) già vittorioso a S.Marino di Carpi e terzo il giorno di Pasquetta nel 75° G.P.Calenzano (Fi).Infine oggi pomeriggio a Rolo saranno protagonisti i Giovanissimi, inizio gare alle 15 ed organizzazione della Ciclistica Novese.

Andrea Giusti