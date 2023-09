Aleotti bene in Canada, Masetti a caccia del titolo europeo

Positiva conclusione della trasferta canadese del finalese Giovanni Aleotti, mentre nella Festa dello Sport a Maranello è stata premiata la Ciclistica Maranello per i 55 anni di attività. Dopo la bella gara World Tour nel Quebec il portacolori della Bora Hansgroe Aleotti si è distinto sull’impegnativo circuito di Montreal lottando con i migliori professionisti su di un percorso veramente esigente ad eliminazione: l’atleta della Bassa modenese ha concluso al 16° posto assoluto e secondo degli italiani preceduto solo dal tricolore Velasco. La vittoria è andata all’inglese Adam Yates.

La promettente fioranese Gaia Masetti rientrata dal Tour de l’Avenir ha preparato la nuova spedizione in azzurro sulle strade di casa ed è partita con le altre azzurre alla volta dell’Olanda per partecipare ad una breve corsa a tappe che si concluderà domenica prossima e poi nella settimana successiva disputerà il 20 la crono individuale ed il 22 andrà a caccia della maglia di campionessa d’Europa Under 23 su di un percorso che si addice alle sue caratteristiche.

Dopo aver applaudito i protagonisti della riedizione Modena-Pavullo il professionista pavullese Luca Covili ha completato la preparazione per il finale di stagione che lo vedrà al via domani del Giro di Toscana ed il giorno successivo alla Coppa Sabatini dove sarà in gara il vincitore di due Tour de France Tadej Pogacar. Successivamente il 26enne portacolori della Bardiani CSF Faizanè capeggerà il Team reggiano nel Tour della Malesia. A conclusione del’annuale Festa dello Sport di Maranello il Cav.Andrea Dondi presidente del Coni Emiliano Romagnolo ha consegnato alla Ciclistica Maranello la medaglia di bronzo del Coni nazionale alla Ciclistica Maranello per i suoi primi 55 anni di attività ed oltre ai dirigenti attuali era presente il primo direttore sportivo Mario Marchetti ed anche il sindaco Luigi Zironi ha consegnato un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale.

