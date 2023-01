Aleotti chiude nella top ten il Tour Down Under in Australia

Il finalese Giovanni Aleotti ha concluso con l’ottava piazza l’ultima tappa Tour Down Under in Australia, dopo aver cercato di portare al successo il l’australiano Hindly vincitore dell’ultimo Giro d’Italia che non è riuscito ad aggiudicarsi la prima corsa World Tour davanti ai propri tifosi, poichè ancora indietro di preparazione in quanto il suo obiettivo del 2023 sarà il Tour de France. Per Giovanni Aleotti la stagione avrà nella corsa rosa la possibilità di dimostrare tutto il suo valore. Dopo la corsa australiana il portacolori della Bora Hansgroe sarà al via del Tour dell’Oman dove potrà migliorare ancora la sua già buona condizione che dovrebbe vederlo grande protagonista già a fine marzo nella Coppie Bartali in particolare nella tappa clou di Fiorano. In attesa del campionato italiano di ciclocross esordienti ed allievi domenica prossima a S.Fior (Treviso) ieri a Pove del Grappa (Tv) lo spilambertese Davide Montanari ha concluso la stagione con una splendida vittoria dopo il bell’argento ai tricolori di Roma. A Cremona si è concluso il Trofeo Guerciotti con la campionessa regionale Sofia Cabri (Ale Cycling Modena) che ha colto una pregevole decima piazza miglior risultato della pattuglia guidata dall’ex tricolore women Milena Cavanì,mentre tra gli allievi del 1° anno si sono piazzati, Edoardo Tassi (22°) e Stefano Cavalli ( 25°) tra quelli del 2° anno Luca Brancaleon (21°) ed Alessandro Ingrami (31°).

Ciclismo modenese protagonista anche alla 20^ Bici al Chiodo a Campagnola (Re), manifestazione condotta dalla voce di Eurosport Riccardo Magrini assegnato al vincitore della Parigi-Roubaix Sonny Colbrelli accolto da un lunghissimo applauso a conferma della scelta fatta dal comitato organizzatore presieduto da Paolo Tedeschi. Per il mondo gialloblù è stato consegnato dai figli di Fabio Saccani, dapprima forte atleta della gloriosa S.C.Vignolese 1907, poi motociclista per decenni al Giro d’Italia, per la categoria Giovani Emergenti all’esordiente Marcello Pelloni (Ciclistica Maranello) che lo scorso anno ha centrato nove successi. Importante riconoscimento è stato consegnato dal Comitato Toscano di S.Lucia della Castellina a Claudio Vandelli che ha conquistato l’alloro olimpico a Los Angeles nel 1984, località nella quale un’altro modenese Nino Borsari di Cavezzo lo aveva conquistato nel 1932. Oltre a Colbrelli consegnati riconoscimenti all’ex ct Davide Cassani, al due volte campione del mondo Giordano Turrini ed a Pierino Gavazzi.

Andrea Giusti