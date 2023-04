Aleotti e Covili verso il Giro d’Italia tra le Ardenne ed il Tour of the Alps

Il Giro d’Italia prenderà in via il 6 maggio dall’Abruzzo e i modenesi Giovanni Aleotti e Luca Covili saranno al via prima della corsa rosa rispettivamente nella settimana della Ardenne ed al Tour of the Alps per completare la preparazione. Il 23enne finalese è rientrato dal Giro dei Paesi Baschi dove ha sempre corso in appoggio ai suoi compagni di squadra della Team Bora Hansgroe contribuendo ad un successo di tappa e ad un paio di giorni in maglia di leader della corsa spagnola dominata dal danese Vanegard dominatore dell’ultimo Tour de France.

"Ho fatto tanto lavoro per la squadra ma sono soddisfatto della condizione, al mio ritorno ho macinato ancora tanti chilometri seguito da mio padre (in auto ndr) dopo la brutta caduta in allenamento prima della Coppi e Bartali. Domenica sarò al via dell’Amstel Gold Race e successivamente gareggerò alla Freccia Vallone per poi concludere la settimana con la Liegi-Bastogne Liegi che completerà la mia preparazione per il Giro", ci ha raccontato il promettente atleta della bassa modenese che al Giro cercherà il suo primo successo in Italia. Luca Covili è rientrato il giorno di pasquetta a S.Antonio di Pavullo dopo una decina di giorni di stage in altura sul Teide (Canarie) dove era volato appena terminato la Settimana Coppi e Bartali,conclusa 14° assoluto e terzo degli italiani. "Ho svolto un lavoro intenso sul Teide che ho ripetuto tutti i giorni dopo aver chiuso la Coppi e Bartali con una buona cronometro a Carpi (vero tallone d’Achille del pavullese ndr). La prossima settimana sarò in gara al Tour of the Alps una corsa nella quale cercherò di completare la preparazione per il Giro cercando possibilmente la fuga giusta per cogliere un buon risultato" ci ha detto il portacolori della Bardiani Csf Faizanè al rientro da un allenamento sulle strade modenesi che saranno percorse nella tappa Scandiano-Viareggio il 16 maggio. Infatti quest’anno la corsa rosa sfiorerà solo la provincia modenese con passaggi di Frassinoro e Piandelagotti che sarà l’occasione per ricordare Nello Trogi nativo di Frassinoro che ha vestito la maglia rosa nellaa prima tappa del Giro del 1937 nella tappa Milano-Torino.Sulle stesse strade matildiche conquistò la prima vittoria da allievo Marco Pantani che arrivo solitario poi a Montefiorino. Andrea Giusti