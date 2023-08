Aleotti in partenza al Giro del Belgio

Scatta da oggi il Renewi Tour ovverosia il Giro del Belgio svolgendosi tutte le tappe con partenza ed arrivo in terra belga.Tra i protagonisti ci sarà il finalese Giovanni Aleotti che si è preparato sulle strade di casa dopo il rientro dal Giro di Polonia. L’impegno in Belgio è il primo di un intenso programma che vede impegnato il portacolori della multinazionale Team Bora Hansgroe. Infatti, a seguire il diesse Enrico Gasparotto ha previsto la partecipazione il 3 settembre al Bretagne Classic a Plouay in Francia e successivamente l’8 ed il 10 settembre il Gp Quebec e Montreal in Canada: saranno tutte gare World Tour.

Andrea Giusti