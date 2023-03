Aleotti punta il Giro: "Posso vincere qualche tappa"

Il finalese Giovanni Aleotti (foto) ha ripreso gli allenamenti su strada la settimana scorsa dopo la caduta in allenamento che l’aveva costretto a rinunciare alla Settimana Coppi e Bartali dove era stato designano leader della Team Bora Hansgroe. È stato necessario giocoforza cambiare i programmi per essere pronto per il Giro d’Italia che scatterà ai primi di maggio e che sfiorerà solo la provincia con il passaggio da Frassinoro e Piandelagotti località che diedero i natali a Nello Trogi prima maglia rosa nel 1937. "Ho ripreso su strada con un allenamento di 170 chilometri senza dolore dopo aver pedalato per una settimana sui rulli – ha detto il 23enne Aleotti in partenza per disputare sabato il gp Indurain in Spagna – poi proseguirò in terra iberica con il Giro dei Paesi Baschi. Dovrei disputare prima del Giro anche una classica delle Ardenne. Al Giro i leader saranno Vlasov e Kamma, ma dovrei essere libero in qualche tappa per puntare al successo. Ho in programma anche il Giro di Polonia dove vorrei giocare da leader con la Sibiu Tour in Romania (vinto per due volte consecutive ndr), è una corsa che mi si addice e che lo scorso anno ho concluso all’undicesimo posto purtroppo dopo una cronometro che ho corso al di sotto delle aspettative".

Andrea Giusti