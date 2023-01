Alla Coppa di Brema modenesi ok

Come è ormai tradizione consolidata, la fase regionale della Coppa Caduti di Brema, valida per il campionato italiano a squadre, è la gara con il nuoto emiliano-romagnolo conclude l’anno solare: allo Stadio del nuoto di Riccione, sono le squadre bolognesi a primeggiare, strappando i primi posti della graduatoria per società, e conseguentemente la "serie A", che a primavera gareggerà per lo scudetto. Imola Nuoto, e NC Azzura 91 Bologna, che avevano tra le fila anche alcuni azzurri reduci dal Mondiali in vasca corta, hanno dominato le classifiche, ma sono buone le performances delle squadre modenesi, con diversi record personali migliorati: con 30 squadre iscritte in entrambi i settori, la migliore nella classifica femminile è il Team Nuoto Modena all’undicesimo posto con 9400 punti, precedendo il Circolo sportivo GdF, quattordicesimo con 9117, davanti a Maranello Nuoto. Tra i maschi la miglior modenese è proprio il Maranello Nuoto, tredicesimo con 9234 punti, seguita due posti indietro dal Team Nuoto Modena.