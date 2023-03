Alla Coppi e Bartali Covili arriva nel gruppo Aleotti prepara il Giro

La prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali con partenza ed arrivo a Riccione, ha visto il successo in perfetta solitudine del francese Remi Cavagna, che ha colto il suo nono successo in carriera precedendo di 32’’ quello che era rimasto del gruppo dopo le salite di Mondaino e Montescudo: tra questi il pavullese Luca Covili, che ha concluso al 22° posto dopo aver condotto lo sprint al compagno di colori Davide Gabburo. Non ha preso il via come era prevedibile, dopo la prova in mattinata, il finalese Giovanni Aleotti, che è rientrato a Finale Emilia con papà Roberto e il suo diesse Gasparotto: ora dovrà ridefinire il programma per arrivare nella migliore condizione al Giro d’Italia. La corsa è vissuta su una lunga fuga di un quintetto che è stato ripreso a 32km dall’arrivo, quando si è involato il francese Cavagna che ha anticipato i velocisti. "Sono soddisfatto della mia condizione-ha chiosato Covili al termine della prima tappa-doveva essere una frazione per velocisti invece il francese è riuscito ad anticipare il gruppo di testa".

Andrea Giusti