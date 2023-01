Alla Madonnina Quazzola davanti a tutti

Grande edizione della Classica della Madonnina, tornata pressochè ai livelli pre-covid con oltre 1.600 presenze totali. Il merito va senz’altro all’operato della podistica Madonnina, di cui la classica è da sempre una bandiera, e a Gianni Vaccari che ha saputo creare un gruppo coeso e determinato di appassionati; una menzione particolare va anche ai tanti volontari capitanati da Antonio Ragazzi; ne citiamo un per tutti: Vito de Cicco, che tanto si è adoperato per mantenere viva la corsa anche nello scorso anno, con mille difficoltà burocratiche e non solo. Dopo la corsa non competitiva (la classica "tapasciata" aperta a tutti) sono state ben tre le partenze agonistiche per master, donne ed assoluti. Presenti molte società anche da province lontane, a dimostrare che quando si fanno le cose per bene i "runners" se ne accorgono. Seguiamo l’ordine delle tre gare, anticipando che per tutte le corse i pronostici della vigilia sono stati pienamente rispettati. Fra i master vince il ferrarese Rudy Magagnoli (Corriferrara) in 34’45’’; subito dietro Davide Scarabelli (Scandiano), terzo il nostro Fabio Poggi (San Vito). Fra le donne si impone Fiorenza Pierli, nonantolana e figlia d’arte, che chiude in 37’08’’ una manciata di secondi davanti alla romagnola Che Wigfield-Turner; terza è Francesca Cocchi (Corradini); prima modenese Vittoria Vandelli (3,30 Running Team).

Velocissima la gara degli assoluti, vinta all’ultimo sprint dal piemontese Italo Quazzola (in forza al parmense Casone Noceto); il tempo del vincitore, atleta azzurro, sui 10.000 metri della Madonnina è stato 30’02’’ ; sicuramente ha contribuito a questo tempo la lotta fino all’ultimo con marco Casini, atleta della Delta Sassuolo, che per 18 secondi poco non ha ottenuto il bis della Classica 2022. Completa il podio maschile Riccardo Brighi per i colori della Atletica MdS PanariaGroup. Siamo sicuri che questi e gli altri nomi dei protagonisti della Classica – Corri con Gianni li ritroveremo a fine mese in vetta alle classifiche della Corrida, finalmente di nuovo "in presenza". Per le società Cittanova, Run & Fun e Interforze sono state quelle con maggior numero di presenza nelle quattro gare.

Giuliano Macchitelli