Alla ripresa il Modena troverà il Parma ferito

Come ogni anno, bravo è chi riesce a pronosticare quel che accade nel campionato di serie B. La Cremonese è rientrata tra le squadre che lottano al vertice, il Como c’era già ma ha esonerato Longo e promosso Fabregas, il Palermo pareva la migliore ma non trova pace e il Parma, capolista, è caduto a Lecco che, nel frattempo, con Bonazzoli è uscito dalla crisi. Al Modena interessa certamente il risultato dei ducali, dopo la sosta si affrontano due formazioni reduci da un ko e la tensione del derby si accumula ad ulteriore pressione. Ma, è evidente che anche gli altri risultati abbiano in qualche modo i canarini incollati al televisore. Morale della favola, Bianco trascorrerà la pausa al quinto posto, a pari punti con la Cremonese tornata ad essere avversario temibile nella corsa playoff ed era anche pronosticabile, così come sarà quasi certo il ritorno della Samp. Se si guarda già al derby del Tardini del prossimo 25 novembre, balzano già all’occhio i numeri che hanno reso Modena e Parma quel che sono oggi. I gialli si presenteranno con un dato non indifferente, ovvero quello di squadra imbattuta in trasferta (3 vittorie e 3 pareggi, quarto miglior rendimento) mentre la squadra di Pecchia è prima anche nel rendimento casalingo (5 vittorie e 2 pareggi) con 11 gol fatti e 3 subiti.

Numeri che preannunciano scontro sulla carta equilibrato, pur ammettendo che il valore della rosa di Pecchia ha qualcosa in più non solo di quella del Modena ma della maggior parte delle rose della B. Sul Modena, tuttavia, pesano i 3 big-match persi in casa con Venezia, Palermo e Sampdoria, il rendimento casalingo dovrà essere migliorato ma questa è un’altra storia, per ora. Oggi i canarini riprendono gli allenamenti, senza i 4 nazionali e con le condizioni di Strizzolo e Gerli sempre da monitorare in attesa di capire se questa settimana potrà regalare notizie confortanti. Riccio e Bonfanti sono stati convocati dalla Nazionale Under 20 per le due sfide valevoli per il Torneo Elite con Inghilterra e Portogallo, quest’ultima di scena a Sassuolo martedì 21. Il solito Guiebre vola per rispettare la convocazione del Burkina Faso per le due gare di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Guinea ed Etiopia (la prima il 17 novembre a Marrakech, la seconda a El Jadida il 21 novembre). C’è gioia anche per un ragazzo del settore giovanile, Anej Korosa, terzino 2007 dell’under 17 di Troiano convocato dalla Slovenia Under 17 per una doppia amichevole con l’Ungheria tra il 28 e il 30 novembre.

Alessandro Troncone