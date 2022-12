Alla ripresa tre gare in nove giorni

In ‘castigo’ causa Mondiale c’è rimasta, per cinquanta giorni, anche la Primavera neroverde di Emiliano Bigica, che ieri ha chiuso il suo 2022 con un allenamento congiunto – seduta e partitella, finita per la cronaca 3-1 per i neroverdi – con il Lentigione al Mapei Football Center, ultimo appuntamento di una serie di uscite che hanno visto i babies neroverdi affrontare la prima squadra del Sassuolo, i pari età di Modena e Imolese e, oltre al Lentigione, altre due squadre reggiane di serie D, ovvero Bagnolese e Correggese. "Sono stati giorni lunghissimi – commenta il tecnico neroverde Emiliano Bigica – e ora c’è tanta voglia di ricominciare. Abbiamo cercato di giocare tanto, per non perdere il ritmo gara, anche se non ho sempre avuto a disposizione il gruppo al completo. Sono contento di quello che ho visto oggi nell’allenamento con il Lentigione, i ragazzi hanno affrontato l’impegno in modo serio e determinato, li ho visti pronti, soprattutto sul piano mentale. Ripartire dopo quasi due mesi presenta sempre una certa incognita ma mi auguro di aver fatto le cose per bene e ora testa e cuore alle partite ufficiali". La classifica del Primavera 1 lascia intatte le chances del Sassuolo – quarto a 22 punti - di farsi valere in zona playoff, ma varrà la pena, per i neroverdi, farsi trovare pronti sa subito dal momento che, come per la prima squadra, anche alla Primavera gennaio riserva agenda fittissima. Le gare ufficiali che inizieranno infatti con tre impegni in nove giorni, i primi due dei quali allo Stadio Ricci: il giorno dell’Epifania alle ore 17 il derby di campionato Sassuolo-Bologna e il 10 gennaio alle 14,30 la gara secca valida per gli Ottavi di Finale Coppa Italia Sassuolo-Genoa. Il sabato successivo, 14 gennaio, la prima trasferta del 2023 sul campo della capolista Roma. Il sabato, successivo, 21 gennaio, c’è invece il Lecce al Ricci, mentre domenica 29 la trasferta di Frosinone chiude il primo mese dell’anno.