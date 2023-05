Alle 11 l’anteprima con i giovani

SASSUOLO

Prova a giocare d’anticipo la Primavera del Sassuolo, che questa mattina alle 11 inaugura – in trasferta contro il Bologna – la 30ma giornata del campionato. Reduce da tre risultati utili consecutivi, una sola sconfitta nelle ultime 10 giornate, la formazione di Bigica è quinta in classifica, ben dentro la zona playoff ma a rischio-sorpasso da parte di Juventus e Frosinone, e non può permettersi passi falsi. Il Bologna, invece, ha a lungo bazzicato i quartieri alti della classifica, poi si è avvitato su una crisi che racconta, oggi, di soli due punti nelle ultime otto gare. Nessun dubbio, insomma, su chi sta meglio, tra neroverdi e rossoblù, ma i ragazzi di Bigica, già manchevoli in altre occasioni in cui hanno sprecato l’occasione di fare il ‘salto’, sarà il caso facciano attenzione .

La classifica. Lecce 59 punti; Torino 52; Fiorentina 51; Roma 48; Sassuolo, Frosinone 47, Juventus 46; Bologna, Inter, Sampdoria, Empoli 42; Hellas Verona, Milan, Cagliari, Bologna 39; Atalanta 32; Napoli 31; Udinese 16; Cesena 9.