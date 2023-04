All’Inter il ’Memorial Alberto Setti’

Oltre mille spettatori hanno affollato martedì scorso le tribune dello stadio ’Bergamini’ di San Felice, dove si è svolta la nona edizione del tradizionale torneo calcistico di primavera, secondo ’Memorial Alberto Setti’, il giornalista e grande sportivo sanfeliciano scomparso tre anni fa. Ad aggiudicarsi la manifestazione è stata l’Inter che ha piegato in finale la Spal per 3-1, mentre terzo si è classificato il Bologna, che aveva vinto la scorsa edizione, e quarto il Parma. Il torneo, riservato agli under 13 di squadre professionistiche, ha visto al via anche Modena e Sassuolo (che erano inserite nel girone ’B’ con Inter e Parma), Juventus e Sudtirol (nel gruppo ’A’ assieme a Spal e Bologna). Tantissimi i volontari sanfeliciani che si sono messi a disposizione con il sorriso, durante la giornata, iniziata alle ore 9 e finita alle ore 20, per accogliere sportivi, osservatori di squadre di serie A e B, genitori e tanti ragazzi e bambini arrivati da tutta Italia. Il nuovo campo in erba sintetica dell’impianto sanfeliciano ha valorizzato ulteriormente il torneo ospitando ben 16 partite fra gironi e fase eliminatoria. "Un grande grazie va agli sponsor che hanno sostenuto il torneo e ai tanti volontari sanfeliciani – ha dichiarato il consigliere comunale con delega allo Sport Paolo Pianesani – diamo a tutti appuntamento per il 2024, per la decima edizione che porterà alcune importanti novità". Alle premiazioni presenti anche il vicepresidente regionale Figc Lnd Vincenzo Credi e il sindaco di San Felice Michele Goldoni.