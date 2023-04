Altro che ’fiera dell’ex’, resta il solo Locatelli

di Lorenzo Longhi

Il senso comune la percepisce come la fiera dell’ex. Eppure, nelle rose attuali di Sassuolo e Juventus, c’è solamente un calciatore che ha giocato almeno una gara ufficiale con entrambe le maglie: si tratta di Manuel Locatelli (in foto), mentre nel gruppo neroverde ci sono tre ragazzi che con i bianconeri hanno avuto a che fare, ma che non sono mai scesi in campo con la Juventus tra i professionisti. Chi? Filippo Romagna, che ha una storia nelle giovanili bianconere (fu anche capitano della Primavera), poi Rogerio e Domenico Berardi, che con la Juventus hanno avuto rapporti prettamente di mercato, senza tuttavia mai esserne stati calciatori effettivi.

Ecco, proprio questo aspetto, quello relativo alle frequenti operazioni tra i due club, da alcune settimane è al centro delle cronache, da quando cioè, a partire dall’inchiesta Prisma della procura di Torino (che ipotizza per la Juventus quattro capi d’accusa: false comunicazioni sociali di società quotata, ostacolo agli organi di vigilanza, false fatturazioni e manipolazione del mercato), diverse procure italiane hanno ricevuto da quella del capoluogo piemontese le carte su operazioni di calciomercato ritenute sospette, per avviare per competenza altri filoni investigativi. Tra di esse anche quella di Modena, in riferimento alle operazioni che portarono al Sassuolo nel 2019 Merih Demiral e Hamed Traoré, calciatori nel mirino della Juventus e che il club bianconero si sarebbe impegnato poi ad acquistare successivamente. Per entrambi i giocatori ci sarebbero stati accordi in merito a un successivo riacquisto incondizionato che secondo gli inquirenti – ma la circostanza è da verificare – non troverebbero riscontri nei bilanci. Si parla di scritture segrete, side letter e squadre parcheggio, ma in realtà anche nelle carte e nelle ricostruzioni apparse finora si può notare una certa imprecisione in merito al funzionamento di fattispecie specifiche quali patti di prelazione e diritti di opzione. Posto che Demiral in effetti poi finì alla Juventus, a differenza di Traoré, è un dato di fatto che nell’ultimo decennio il Sassuolo e il club neroverde abbiano più volte collaborato in sede di mercato.

Lo dimostrano il recente e peculiare accordo economico per Locatelli, i passati intrecci su Berardi (il quale, per un certo periodo, fu in comproprietà tra i due club, prima che questa venisse risolta in favore del Sassuolo; la fattispecie della comproprietà sarebbe poi stata abolita nel 2015), i passaggi dall’una all’altra squadra, in ordine sparso, di Peluso, Ziegler e Zaza, quelli di ragazzi cresciuti in bianconero come Lirola, Marrone e Cassata, l’operazione Rogerio. Partnership di lungo corso, che si può far risalire a Richmond Boakye, che oggi ha 30 anni e gioca in Grecia: quando arrivò a Sassuolo, nel 2011, era in prestito dal Genoa. Nel 2012 la Juventus ne acquistò la titolarità della comproprietà dai rossoblù, lasciandolo tuttavia in neroverde a titolo temporaneo sino al 2013.