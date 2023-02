Altro che outsider, è il Sassuolo dei rigenerati

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Guarda a Udine con tutta la fiducia che gli garantiscono tre risultati utili di fila, il Sassuolo dei ritornanti. Quello che sorprende, di recente, e lo fa con un undici che, anche alla Dacia Arena, potrebbe essere diversissimo da quello disegnato sui campetti di questa estate. È passato parecchio tempo da allora, ma alzi la mano chi si aspettava che questa tranche di campionato avrebbe dato lo spazio che sta dando ad outsider come Obiang e Marchizza. Ma anche a Defrel e a ‘nuovi’ sui quali si contava e non si contava come Tressoldi, centrale brasiliano mai troppo convincente nei suoi primi sei mesi in neroverde. E invece, a guardare quella che sarà il probabile Sassuolo anti-Udinese, c’è di che sorprendersi. Fanno quattro su dieci giocatori di movimento, praticamente poco meno di mezza squadra a suo modo ‘nuova’ reinventata da Dionisi che ha trovato la quadra proprio mentre il Sassuolo stava deragliando, attingendo a seconde linee che oggi seconde linee non sono più. Obiang su tutti: 500 giorni di stop per il centrocampista spagnolo, tolto dalla naftalina solo ad ottobre. Per lui 150’ nelle prime 13 giornate di campionato, e rinascita dopo la pausa, con 5 su 6 da titolare nel 2023 a far decantare il ‘caso Lopez’: Obiang è paradigma del cambiamento del Sassuolo di questo 2023, parecchio diverso da quello che ci si aspettava. Ma lo è, manifesto del cambiamento neroverde, anche Defrel (120’ giocati nelle prime 4 della stagione, quattro mesi di stop per una frattura e, nel 2023, quattro su sei da titolare, al posto dell’infortunato Pinamonti) e come Defrel lo è Marchizza. Rientrato da Empoli, in campo a San Siro dopo un anno di stop causa infortunio (fino a due settimane fa, per lui, 15’ in 19 partite), di nuovo nella mischia contro l’Atalanta e vicinissimo alla sua seconda presenza dal 1’, agevolata dalla squalifica di Rogerio. Finita qui? Nemmeno per idea: al conto va aggiunto anche Tressoldi, che delle sei gare del 2023 ne ha giocate cinque dal 1’, spingendo in panchina un ‘monumento’ come Ferrari. Il Sassuolo degli outsider sorprende, insomma.