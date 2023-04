Amarcord con Saronni stasera al Lions di Pavullo

Grande interesse a Pavullo per l’incontro di questa sera con Beppe Saronni (nella foto) che sarà intervistato da Marco Pastonesi, già firma della Gazzetta della Sport. La manifestazione è organizzata dal Lions Club Pavullo e del Frignano e si svolgerà alle ore 18 presso la Sala Conferenze dell’Unione dei Comuni (ex Comunità Montana).

Nel corso della serata sarà possibile rivivere l’epoca del ciclismo di ieri e di oggi con la proiezione di filmati,in particolare quelli relativi alla rivalità con Francesco Moser ,nel momento d’oro dello mondo del pedale italiano. Saronni ,campione del mondo nel 1982,ha vinto tra l’altro due giri d’Italia,la Milano-S.Remo (in maglia iridata ndr), il Guro di Lombardia, la Freccia Vallone vestendo più volte la maglia tricolore, conquistando da professionista bel 194 vittorie.Con l’avvenimenti organizzato dai Lions e fortemente voluto dall’avv.Gian Paolo Lenzini già sindaco negli anni ‘70, Pavullo conferma di essere terra di ciclismo,che in quel periodo vide il Circuito degli Assi,con vittorie tra gli altri di Dancelli, Merckx e Gimondi.

Sempre a Pavullo si svolgeva il classico Giro del Frignano che annovera tra i vincitori Gastone Nencini,vincitore poi del Giro d’Italia e del Tour de France.In tempi più recenti si sono concluse tappe della Coppie e Bartali con vittore del campione del Mondo Cadel Evans e di Michele Scarponi. Proprio sulle strade del Frignano prese avvio l’insuperabile carriera del campionissimo Fausto Coppi che nella tappa Firenze-Modena del Giro 1940 sulle salite dell’Abetone e del Barigazzo conquistò la sua prima maglia rosa. Coppi ritornò a Pavullo proprio alla fine degli ‘50 per ingaggiare quel Romeo Venturelli, azzurro e maglia rosa al Giro del ‘60 ,campione incompiuto. Alla serata sarà presente anche il professionista pavullese, Luca Covili,rientrato dal Tour oh the Alps dove ha colto un’ottimo sesto posto secondo degli italiani e che sarà al via 6 di maggio all’edizione 2023 che sfiorerà il Frignano.

Andrea Giusti