Amarcord. Tutto è cominciato a Pieve nel 1949: le estati dei gialloblù

Il mercato estivo che adesso si chiude dopo l’inizio del campionato ha tolto un po’ di sacralità ai ritiri. Una volta le squadre partivano a mercato chiuso e con le rose pressoché definite, oggi invece vanno in ritiro largamente incomplete, portandosi dietro tanti ragazzi che poi difficilmente esordiranno. Inoltre c’è un continuo viavai di giocatori che passano da un ritiro all’altro, che lasciano la squadra con la quale avevano iniziato la preparazione per una nuova. E tutto questo complica il lavoro degli allenatori.

Il primo vero ritiro del Modena risale al 1949-50, a Pievepelago, ma fu un fatto isolato. Dall’istituzione del girone unico la squadra gialloblù aveva sempre sostenuto la preparazione in città, con qualche rara eccezione. Nel 1931-32 i giocatori gialloblù trascorsero qualche giorno ad Abano Terme, in Veneto, prima di ritrovarsi in città. Non fu un’esperienza felice perché la squadra scivolò in B. Nel 1946-47, prima della consueta preparazione in città, l’allenatore Alfredo Mazzoni e i suoi giocatori passarono qualche giorno al mare, a Cervia. Portò bene perché a fine stagione il Modena ottenne il miglior piazzamento della sua storia, terzo posto in Serie A. Per il Modena il ritiro estivo diventava un’istituzione a partire dal 1960-61. La squadra gialloblù per la prima volta era precipitata in C e anche per allontanarla dalle pressioni si decise di portarla a Zocca. Lì iniziò uno dei cicli più brillanti della storia gialloblù, con due promozioni consecutive. Zocca diventò il ritiro del Modena per quattro stagioni consecutive, l’ultima con la retrocessione dalla A alla B. Poi Serramazzoni per due stagioni. Nel 1966-67 fu la volta di Guiglia, quindi due anni a Montecreto e nel 1969-70 un’esperienza fuori dalla provincia, a San Marcello Pistoiese. Montecreto tornò sede del ritiro dal 1970-71al 1975-76 con l’eccezione del 1971-72 a Roccamalatina. Nel 1976-77 di nuovo a Serramazzoni, poi due anni a Favignana nel Pistoiese, ancora Montecreto e nel 1980-81 a Pavullo. Nelle due stagioni successive ancora Pievepelago, località che era stata sede del ritiro del Bologna quando vinse il suo ultimo scudetto, nel 1964, e della Lazio quando vinse il suo primo, nel 1974. Poi un anno ad Andalo in Trentino, ancora Pavullo, Brunico in Alto Adige, due anni a Tarvisio in Friuli e uno a Pievepelago. Nel 1989-90, con Renzo Ulivieri in panchina, il ritiro si svolse a Barga, nella sua Toscana e fu subito promozione in B. Poi Serramazzoni e nel 1991-92 per la prima volta in due località, Fai della Paganella in Trentino e Serramazzoni. Quindi Sestola, Serramazzoni, Civago nel Reggiano, due anni a Polinago e tre a Serramazzoni. Nel 2000-01 a Pieve di Cadore in Veneto iniziava un altro glorioso ciclo, quello di Gianni De Biasi e della Longobarda, con il Modena che in due campionati saliva dalla C1 alla A. L’affetto verso la squadra gialloblù era straripante e nel 2002-03 e 2003-04 le sedi del ritiro diventavano due, Pieve di Cadore e la più vicina Montese. Nel 2004-05 le sedi salivano a tre: a Pieve di Cadore e Montese si aggiungeva Pavullo. Nelle due annate successive il ritiro si svolgeva in due località, Fanno e Montese, poi un anno solo a Montese, quindi quattro annate a Fiumalbo, la terza condivisa con Montese. Poi Borgo Val Sugana in Trentino, e cinque anni a Fanano. Nel 2018-19, la stagione della rinascita dopo il fallimento, le sedi erano Fanno e Montefiorino. L’annata successiva solo Fanano. Nel 2002-2 a causa del Covid 19 non si andava da nessuna parte. Con la normalità di nuovo a Fanano, quest’anno dal 15 dal 23 luglio per finire a Dimaro in Trentino dal 26 luglio al 4 agosto.

In foto: Luca Tremolada ieri alla partenza per Fanano.

Rossano Donnini