Amarezza Calanca: "Quanti errori"

Non può essere soddisfatto mister Matteo Contini. "La gara era nata male, siamo stati bravi a scappare sul 3-1 ma abbiamo regalato tutti i gol e poi ci è mancata la personalità per tenere botta. Bisogna fare il mea culpa, in primis io, questo gruppo manca di personalità e bisogna cercare di ripartire dalle cose semplici, qui sembra che a volte vogliono inventarsi delle cose che nessuno glie chiede. Il primo gol? Spaviero può avere anche spinto Boccaccini, ma non ti puoi fermare lì". Non può festeggiare il gol Alessandro Calanca. "Siamo molto amareggiati, l’avevamo in mano prima del 2-3, nel secondo tempo abbiamo commesso un errore nel pari dove potevamo calciare la palla e ci è mancata un po’ di personalità. Purtroppo abbiamo regalato 3 gol su 3". Seconda rete di fila per Marco Castelli. "Felice per il secondo gol di fila, non per il risultato della squadra".

