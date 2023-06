Amarezza Emmeti Moma punta in alto

Si dividono le strade delle squadre modenesi giovanili, impegnate nelle Finali Nazionali di categoria, in svolgimento a Catania, per l’under 16 femminile, ed in Valsugana per l’under 17 Maschile: Moma Anderlini femminile, ed Emmeti VGModena Volley maschile prendono strade diverse, perché i ragazzi tornano a casa, chiudendo con un po’ di rammarico la fase di qualificazione al secondo posto, dietro il forte ITAS Trentino da cui sono stati battuti con un bugiardo 3-0, con tutti i set maturati ai vantaggi. Non è bastato battere il Gonzaga Milano ed i pugliesi del Grottaglie, visto che passava solo la prima classifica di ciascuno dei quattro gironi di qualificazione. Prosegue invece l’avventura siciliana della Moma Anderlini nell’Under 16 Femminile, dopo la vittoria a punteggio pieno nel girone di qualificazione delle ragazze di Maioli e Zaccherini: ora le modenesi sono state inserite nel girone G del tabellone principale, insieme al quotato Chieri, alle sarde dell’Arcidano, ed alle campionesse regionali emiliane dell’Academy Piacenza, in un derby che si preannuncia decisivo per l’approdo al tabellone ad eliminazione che vale lo scudetto. Intanto oggi iniziano anche la Fase Finale della Junior League, il campionato Under 20 della Lega.

r.c.