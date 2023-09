Amatori e Symbol, il sodalizio è stato rinnovato

Non che ci fossero veri dubbi, tanto solido è ormai il sodalizio, ma ieri l’Amarori 1945 Modena, e la United Symbol, importante azienda meccanica del territorio che ha da poco inaugurato la nuova sede a Sassuolo, hanno ufficializzato il prolungamento del "matrimonio" che lega le due importanti realtà, e che dura da moltissimi anni. "Il mio augurio, - conferma Cristian Paderni, direttore commerciale di United Symbol, - è che la squadra possa disputare una stagione importante, come quella da poco conclusa, e ci consenta di affiancare il nostro brand ad una società vincente su tutto il territorio nazionale. Questo è un anno di grandi novità e cambiamenti, per coronare gli sforzi fatti da noi e dall’Amatori Modena, ci piacerebbe a fine campionato festeggiare tutti insieme qualcosa di molto importante." Nel frattempo la squadra prosegue la preparazione, aumentando il livello delle avversarie nelle "allenamenti congiunti": sabato i gialloblù hanno perso 2-6 a Camaiore contro il Vercelli di A1, ed il 27 sono attesi a Montebello, dal locale club di A1.

r.c.