Amatori, solo un pari Sfuma il sogno della promozione in A1

Sfuma il sogno serie A1 per la Symbol Amatori, che pareggia l’ultima di campionato a Montecchio Precalcino, ma soprattutto vede la diretta concorrente, Venetalab Breganze, stravincere in casa sul Novara, e tornare nella massima serie dopo due stagioni. In verità i gialloblù erano partiti molto bene, e solo una disattenzione difensiva aveva permesso ai padroni di casa di chiudere sotto solo di una rete: nell’intervallo, la squadra modenese deve aver saputo che Breganze stava stravincendo, e con quel risultato sarebbero scemati i sogni di promozione, per cui i gialloblù si sono avviliti ed amareggiati, subendo la rimonta dei vicentini, ma verso la fine l’orgoglio ha ripreso il sopravvento, ed è arrivato il pareggio di Fernandez, che ha evitato una ingiusta sconfitta. I risultati, hockey A2, 18^ G.: Scandiano - Trissino 6-2; Breganze – Azzurra NO 9-1; Montecchio Prec. - Symbol Amatori 4-4; Seregno - Correggio 2-5; R.Bassano - Thiene 3-3. Classifica: Breganze punti 40 Promossa in A1), Symbol Amatori 36, Thiene 30, Scandiano ed Azzurra 28, Trissino 27, R. Bassano 25, Montecchio Pr. 15, Correggio 14, Seregno 8.

r.c.