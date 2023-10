Amichevole di lusso a Piacenza. Valsa piega la Gas Sales

Amichevole di lusso ieri pomeriggio al PalaBanca di Piacenza, dove per la prima volta sia Modena che la Gas Sales hanno potuto schierare i propri roster al completo, a pochi giorni dal via della SuperLega. La Valsa Group ha risposto presente, con una prestazione molto solida soprattutto dal secondo set in avanti. Un bel 3-1, ottenuto da una formazione titolare composta da Bruno e Sapozhkov sulla diagonale principale, Juantorena e Davyskiba di banda, Stankovic e Sanguinetti al centro e Federici libero, con Brehme e Rinaldi dentro dal secondo set e i centrali nel complesso ad alternarsi molto positivamente. Eccellente la prestazione di Sapozhkov (23 punti per lui) e ottime note anche da Sanguinetti e Breheme. Bene infine la ricezione di Davyskiba e Juantorena, così come discreta è stata la presenza a muro.

PARMAREGGIO 13 ANNI CON MODENA VOLLEY. "Per il 13° anno consecutivo, con il brand Parmareggio abbiamo deciso di essere al fianco di Modena Volley, rinnovando una partnership ormai consolidata nel tempo con la società gialloblu, con la quale condividiamo da anni i valori dello sport e del forte legame con il territorio, ma anche la tenacia nell’affrontare sfide ambiziose e l’importante e continua ricerca del miglioramento". Queste le parole di Giuliano Carletti, Amministratore Delegato di Caseifici Granterre, all’annuncio del ritrovato accordo. "Siamo contenti di far parte ancora una volta del pool degli sponsor di Modena Volley. Da quest’anno Parmareggio è diventato uno dei principali marchi di GranTerre, un Gruppo che attraverso i suoi brand è fortemente legato al territorio, alla tradizione ma con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione e allo sviluppo", ha continuato Maurizio Moscatelli, Direttore Generale di Caseifici Granterre".

Alessandro Trebbi